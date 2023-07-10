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        Trabzonspor, Slovenya kampında ilk haftayı geride bıraktı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 23:29
        Trabzonspor, Slovenya kampında ilk haftayı geride bıraktı

        TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Slovenya kampının ilk haftasını çift idmanla tamamladı. 

        Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya´nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde günü akşam idmanıyla kapatan bordo-maviller, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. Yüksek tempolu geçen idmanın son bölümünde ise aerobik çalışması yapıldı.

        Bordo mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-10 23:28:58

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