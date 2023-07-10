Trabzonspor, Slovenya kampında ilk haftayı geride bıraktı
TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, Slovenya kampının ilk haftasını çift idmanla tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya´nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde günü akşam idmanıyla kapatan bordo-maviller, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. Yüksek tempolu geçen idmanın son bölümünde ise aerobik çalışması yapıldı.
Bordo mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-07-10 23:28:58