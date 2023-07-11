Marc Bartra Trabzonspor´dan ayrıldı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor, İspanyol stoper Marc Bartra ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Trabzonspor, geçen sezon 1 milyon 250 bin Euro bonservisle Real Betis´ten transfer ettiği Marc Bartra ile yollarını ayırdı. Trabzonspor, Bartra´ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Bordo mavili takımın Slovenya kampında bugünkü antrenmana çıkmayan oyuncu kamptan ayrılma hazırlığı yapıyor. Abdullah Avcı´nın döneminde transfer edilen, 1 milyon 500 bin Euro maaş ve 700 bin Euro bonus ödemesi yapılan Bartra´nın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-07-11 20:08:33