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        Trabzonspor'da Benkovic ile Hakan Yeşil kampa katıldı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 23:37
        Trabzonspor'da Benkovic ile Hakan Yeşil kampa katıldı

        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Slovenya kampının 8'inci gününü çift antrenmanla tamamladı. Takımın yeni transferi Filip Benkovic ile altyapı oyuncusu Hakan Yeşil kampa dahil oldu.

        Yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın 8'inci gününde çift antrenman yaptı. Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde dinamik ısınmayla başlayan akşam antrenmanı, ayak tenisiyle tamamlandı.

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        Bordo mavililerin yeni transferi Filip Benkovic ile vize sorunu yaşadığı için kampa geç kalan altyapı oyuncusu Hakan Yeşil, bugün takıma dahil oldu. Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında dizinden ve kaval kemiğinden sakatlanan Fernandez tedavisi için İspanya'ya giderken, karşılıklı olarak yolların ayrıldığı Bartra da takımla vedalaştı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-11 23:36:19

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