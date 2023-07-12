Kazada ölen baba ve 2 oğlu ile yaralanan eşi ve kızı deprem sonrası onardıkları evlerine gidiyormuş

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Bayram Bilici (43) ile oğulları Onur (16) ve Ömer Bilici (8), memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralı kurtulan anne Fatma (43) ile kızı Dilek Bilici´nin (20) tedavileri sürerken, ailenin 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş´taki evleri hasar görünce Trabzon'a geldikleri, onarılan evlerine yeniden yerleşmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza, önceki gün Şarkışla-Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında meydana geldi. Halit Karahan yönetimindeki 58 FR 033 plakalı vinç ile Bayram Bilici idaresindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile araçta bulunan oğlu Onur Bilici kaza yerinde hayatını kaybetti, yanlarındaki anne Fatma Bilici, kızı Dilek (20) ve oğlu Ömer Bilici ile vinç sürücüsü, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan Ömer Bilici de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA VE 2 OĞLU TRABZON´DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren baba ve oğullarının cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemleri sonrası ailelerince teslim alınıp, memleketi Trabzon´un Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi´ne getirildi. Burada, baba ve 2 oğlu için Kültür Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası baba ve 2 oğlu, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Kazada yaralanan anne Fatma Bilici´nin sağlık durumunun iyi olduğu, kızı Dilek Bilici´nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

DEPREMDEN KURTULDULAR; ONARILAN EVE DÖNÜŞ YOLUNDA ÖLDÜLER

Baba ve 2 oğlunun ölümü memleketlerinde üzüntüye neden olurken, Bilici ailesinin, 6 Şubat´ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Kahramanmaraş´ta hasar gören evlerini tahliye edip, memleketleri Trabzon´a geldikleri ortaya çıktı. Depremin ardından Bayram Bilici, eşi, kızı ve oğullarını memleketi Trabzon´un Çaykara ilçesine bırakıp, hasar gören evini onarmak için Kahramanmaraş´a geri döndüğü öğrenildi. Bayram Bilici´nin, Kurban Bayramı için geldiği memleketi Trabzon´da yakın akrabasının düğününe katıldıktan sonra ailesini alarak onardığı evlerine yeniden yerleşmek için Kahramanmaraş´a giderken, kazanın yaşandığı belirtildi.

`EVLERİ HASAR GÖRMÜŞTÜ, ONU ONARIYORDU´

Bayram Bilici´nin kuzeni Muzaffer Günaçar, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "25 yıldır Kahramanmaraş´ta yaşıyorlar. Depremin ardından Bayram, ailesini alarak buraya geldi. İş yeri orada olduğu için oraya döndü. Evleri hasar görmüştü, onu onarmıştı. Kurban Bayramı için buraya geldi. Kayınının düğünü vardı, düğün sonrası ailesini topladı, Kahramanmaraş´a doğru yola çıktı. Maalesef bu kaza oldu. Kendi de iki oğlu da maalesef hayatını kaybetti. Kızının durumu ciddi. Anne ise kaburgalarında kırıklar oluşmuş; sağlık durumu iyi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çaykara Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-07-12 14:57:32