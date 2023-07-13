Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor
Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya´da devam ediyor.
Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde 10 gün önce başladığı kampta yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün tek idman yapan bordo-mavililer, bugün çift idman yapıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması, son bölümünde yarı alan oyunu çalışması yapıldı. Takıma sonradan katılan milli takım oyuncuları da idmanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bu akşam saat 19.00´da yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-07-13 14:56:45