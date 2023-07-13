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        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:57
        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya´da devam ediyor.

        Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde 10 gün önce başladığı kampta yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün tek idman yapan bordo-mavililer, bugün çift idman yapıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması, son bölümünde yarı alan oyunu çalışması yapıldı. Takıma sonradan katılan milli takım oyuncuları da idmanda dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bu akşam saat 19.00´da yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-13 14:56:45

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