Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma yapıldı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenman ve MOL Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmalarına devam edecek. (DHA

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR

2023-07-14 16:31:57