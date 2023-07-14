Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:32
        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor

        Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma yapıldı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenman ve MOL Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmalarına devam edecek. (DHA

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR

        2023-07-14 16:31:57

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de sel sonrası da 'kuraklık' tehlikesi
        Karadeniz'de sel sonrası da 'kuraklık' tehlikesi
        Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı´nın ilk etabı tamamlandı
        Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı´nın ilk etabı tamamlandı
        Kourbelis: Burada iyi bir iz bırakabilmek istiyorum
        Kourbelis: Burada iyi bir iz bırakabilmek istiyorum
        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor
        Trabzonspor´da çalışmalar sürüyor
        Trabzon'a 'Arap turist' akını; fahiş fiyat denetimleri sıklaştı
        Trabzon'a 'Arap turist' akını; fahiş fiyat denetimleri sıklaştı
        Kazada ölen baba ve 2 oğlu ile yaralanan eşi ve kızı deprem sonrası onardıkları evlerine gidiyormuş
        Kazada ölen baba ve 2 oğlu ile yaralanan eşi ve kızı deprem sonrası onardıkları evlerine gidiyormuş