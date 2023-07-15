Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanının ilk bölümünde aktivasyon, ikinci bölümde ise dar alan oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışması ile son buldu. Bordo-mavililer bugün 18.30´da MOL Fehervar ile hazırlık karşılaşması yapacak. (DHA DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR
2023-07-15 14:54:22