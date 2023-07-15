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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:55
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanının ilk bölümünde aktivasyon, ikinci bölümde ise dar alan oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışması ile son buldu. Bordo-mavililer bugün 18.30´da MOL Fehervar ile hazırlık karşılaşması yapacak.  (DHA DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR

        2023-07-15 14:54:22

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