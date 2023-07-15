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        Petek nakliyesinde arı soktu, kalp krizinden öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:43
        Petek nakliyesinde arı soktu, kalp krizinden öldü

        Selçuk BAŞAR/ OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'da, komşusunun bal peteklerini kamyona yüklerken, bacağından arı sokan Ali Öztürk (34), hayatını kaybetti. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Öztürk'ün, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Olay, dün akşam Of ilçesi Ağaçseven Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Öztürk, Erzurum'a gönderilmek üzere hazırlanan peteklerin kamyona yüklenmesi için komşusuna yardıma gitti. Öztürk, petekleri yüklediği sırada bacağından arı soktu. Vücudunun bazı bölümlerinde şişlik oluşan Öztürk, fenalaştı. İhbarla adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Arı alerjisi olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Öztürk'ün cenazesi, otopsi sonrası, yarın Hayrat ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of SELÇUK BAŞAR

        2023-07-15 15:42:03

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