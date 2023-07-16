Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi ile berabere kaldı

Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) - Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Slovenya ekibi NK Celje ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Slovenya ekibi NK Celje ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2´lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Trabzonspor´un gollerini 25´inci dakikada Kerem Şen ve 51´inci dakikada Umut Bozok kaydetti. Slovenya temsilcisinin golleri ise 37´nci dakikada Bajde ve 64´üncü dakikada Zec´ten geldi.

Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından 20 Temmuz Perşembe TSİ 11.00´de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-07-16 15:40:04