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        Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi ile berabere kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:41
        Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi ile berabere kaldı

        Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) - Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Slovenya ekibi NK Celje ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

        Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Slovenya ekibi NK Celje ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2´lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Trabzonspor´un gollerini 25´inci dakikada Kerem Şen ve 51´inci dakikada Umut Bozok kaydetti. Slovenya temsilcisinin golleri ise 37´nci dakikada Bajde ve 64´üncü dakikada Zec´ten geldi.

        Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından 20 Temmuz Perşembe TSİ 11.00´de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

        2023-07-16 15:40:04

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