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        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:21
        Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı

        TRABZON,(DHA)-  Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün gelecek sezon sonunda sona erecek sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

        Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde kadro çalışmaları devam ediyor. Bir yandan takviyeleri sürdüren bordo-mavililerde, takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başladı. Trabzonspor, 2 sezondur takımda görev yapan Dorukhan Toköz ile yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

        2023-07-17 11:20:27

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