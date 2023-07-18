Balyozla Atatürk heykeline saldıran şüpheli gözaltına alındı
AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde balyozla Atatürk heykeline saldıran S.V. (36), gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarılırken, S.V.´nin sorgusunun sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat
2023-07-18 14:26:29