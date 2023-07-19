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        Balyozla Atatürk heykeline saldıran şüpheli, sabıkalı çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:40
        Balyozla Atatürk heykeline saldıran şüpheli, sabıkalı çıktı

        AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde balyozla Atatürk heykeline saldırıp zarar veren S.V.´nin (36), 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. S.V., emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 02.00 sıralarında ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı.

        Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Trabzon Valiliği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şüpheli şahsın geçmişte (11) adet farklı suç kaydı bulunduğu anlaşılmış olup, çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Atatürk büstünün zarar gören kısımları Akçaabat Belediye Başkanlığı tarafından ivedilikle onarılarak eski haline getirilmiştir. İlçemizde yaşanan bu olaydan büyük bir üzüntü duyuyoruz" denildi.

        TRABZON BAROSU´NDAN KINAMA

        Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın da yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı. Adli sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Aydın, "Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyet´imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan çirkin saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu olmakla birlikte hepimizin ortak değeridir. Ata´mızın aziz hatırasına yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyor ve hukuki süreci sonuna kadar yakinen takip edeceğimizi önemle bildiriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat

        2023-07-19 12:39:27

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