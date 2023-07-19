Trabzon´da teleferikte akıma kapılıp, öldü

Selçuk BAŞAR/ SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yaş çay taşıdığı sırada elektrik akımına kapılan Yıldıray Deniz (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle topladığı yaş çayı taşıyan Yıldıray Deniz, teleferikte meydana gelen arıza sonrası elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla varangelden indirilen Deniz, Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldıray Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar

2023-07-19 18:55:31