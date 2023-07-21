Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Belediyenin bakım merkezine getirdiği kedisi 1 gün sonra öldü; ihmal iddiasıyla CİMER'e başvurdu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:59
        Belediyenin bakım merkezine getirdiği kedisi 1 gün sonra öldü; ihmal iddiasıyla CİMER'e başvurdu

        Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da eski Wushu milli takım sporcusu Savaş Bekar (34), sahiplendiği 'Minik' adlı kedisini, doğum sonrası karnında şişlik oluşması üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ameliyat edilip, kısırlaştırılan kedisi 1 gün sonra ölen Bekar, tedavi sürecinde ihmal olduğu iddiasıyla CİMER'e başvurdu. Bekar, "Keşke o kliniğe gitmeseydim. Bu işin takipçisi olacağım. Ölen kedimin hakkını savunacağım" dedi.

        Eski Wushu milli takım sporcusu Savaş Bekar'ın 20 günlükken sahiplenerek, beslediği kedisi 'Minik', 10 Temmuz günü doğum yaptı. Bekar, 2 yavru doğuran kedisinin karnında şişlik olduğunu fark edince, özel veterinere başvurdu. Veteriner hekim, kedinin röntgen, ultrason çekimi ve kapsamlı tedavisi için Bekar'ı, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´ne yönlendirdi. Bunun üzerine Bekar, kedisini merkezdeki kliniğe götürdü. Buradaki tedavi sonunda Bekar'ın kafes içinde baygın olarak teslim aldığı kedisi, 1 gün sonra öldü. Bekar, izinsiz kısırlaştırma ve ameliyat yapılarak tedavi sürecinde ihmal olduğu iddiasıyla klinik hakkında CİMER´e şikayette bulundu.

        'ŞİŞLİKTEN DOLAYI ACI ÇEKİYORDU'

        Kedisinin rahatsızlığının ne olduğunu anlamak için kliniğe gittiğini anlatan Savaş Bekar, "Karnının sol tarafında şişlik oluştu. Bu şişlikten dolayı acı çekiyordu. Doğum yapmadan önce de yeme içmeden kesilmişti. Bu konu hakkında veterinerle görüştüğümde bana röntgen veya ultrason bulunan bir klinikte bakılıp sorunun tespit edilmesi gerektiğini söyleyerek, yönlendirdi. Kediyi kafesine koyarak kliniğe gittim. Durumu anlattım, röntgen çektirmek ve bir tedavi gerekiyorsa onun için getirdiğimi belirttim. Veteriner, 'Bakalım size bilgi vereceğim´ diyerek kediyi alarak gitti. Başka bir veteriner, kedi kafesiyle yanımıza geldi. Kedi baygındı; 'Röntgeni bayıltarak mı yaptınız' dedim. Bana, 'Narkoz verdik bayılttık, 7 santim bir kesi açarak ameliyat ettik, açmışken de kısırlaştırdık' dedi. 'Bu yarayı kaldırır mı?' diye sorduğumda; `Kaldırır´ yanıtı verdi, uzaklaşarak gitti" diye konuştu.

        'ÖLEN KEDİMİN HAKKINI SAVUNACAĞIM'

        Kedisinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp, CİMER'e şikayet ettiği klinik sorumluları hakkında suç duyurusunda da bulanacağını söyleyen Bekar, "5 dakika önce ameliyattan çıkmış bir kediyi elime verdiler; ne yapacağımı bilemedim. Eve geldik, çok acı çekiyor ve sürekli inliyordu. Sabahleyin özel bir veterinere getirdim, serum taktılar, 3 saat daha yaşayıp öldü. Özel veteriner bana yeni doğum yapmış bir kedinin içerisine röntgen veya ultrason ile bakılabileceğini ve zayıf bir hayvanın ameliyatı kesinlikle kaldıramayacağını söyleyince şoke oldum. Keşke o kliniğe gitmeseydim. Bu işin takipçisi olacağım. Neler yapabilirim diye avukatımla görüşüyorum. CİMER'e şikayette bulundum. Ölen kedimin hakkını savunacağım" dedi.

        Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR

        2023-07-21 12:58:37

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Bisikletliyi öldüren sürücü her yerde aranıyor!
        Bisikletliyi öldüren sürücü her yerde aranıyor!
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Körfez'den 20 yılda 12.3 milyar dolar geldi
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Düzenlemeye aykırı ilan sayısı 7 bine geriledi
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı

        Benzer Haberler

        Deniz salyangozu ihracatı geliri yılın ilk yarısını ikiye katladı
        Deniz salyangozu ihracatı geliri yılın ilk yarısını ikiye katladı
        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı
        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Papara Elektronik Para ile anlaştı
        Trabzon'da kumar operasyonu
        Trabzon'da kumar operasyonu
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza
        Trabzon'da 24. Göllüalan Şenliği yapıldı
        Trabzon'da 24. Göllüalan Şenliği yapıldı
        31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali başladı
        31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali başladı