Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve teknik çalışma yapıldı. Hızlanma çalışması ile devam eden antrenmanımızın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2023-07-21 14:51:29