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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:52
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve teknik çalışma yapıldı. Hızlanma çalışması ile devam eden antrenmanımızın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

        2023-07-21 14:51:29

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