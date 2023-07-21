Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı

Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, NK Varazdin forması giyen Tonio Teklic´i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekip Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic´i kadrosuna kattı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic´in kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor Kulübü´nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada ise oyuncunun maliyetine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 10'u ödenecektir."

Bordo-mavililerin yeni transferi Teklic, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinde geçti.

Geçen sezon toplamda 34 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-07-21 20:10:53