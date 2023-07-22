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        Atatürk heykeline balyozlu saldırı kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:53
        Atatürk heykeline balyozlu saldırı kamerada

        AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 11 suç kaydı olduğu belirlenen S.V.'nin (36) Atatürk heykeline balyozla saldırdığı anlara dair cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 17 Temmuz'da ilçe belediye binası önünde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen S.V., balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hasar gören heykel onarıldı. Gözaltına alınan ve 11 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        BAŞKAN EKİM'DEN KINAMA

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, saldırıyı kınayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türk Milleti'nin büyük önderidir. Bu tür saldırılar, Türkiye'nin değerlerine ve birlik beraberliğine zarar verir niteliktedir. Atatürk, Türkiye için çok değerli bir lider olduğu gibi, ulusal değerlerimize olan saygıyı da temsil etmektedir. Kendini bilmezler tarafından yapılan çirkin saldırılar; doğrularımızı, inançlarımızı ve değerlerimizi değiştirmeye yetmeyecektir. Milli ve manevi değerlerine gönülden bağlı olan Akçaabat´ımızın adının bu tür olaylarla anılması da hem Akçaabatlı hemşehrilerimi hem de bizleri derinden üzmüştür. Güzel ilçemiz Akçaabat´ımızda bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek bir kez daha yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımı belirtmek isterim" dedi. 

        BALYOZLU SALDIRI KAMERADA

        Tepkilere neden olan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; şüphelinin elindeki balyozla anıtın bacaklarının ön ve arka kısmına defalarca vurduğu, ardından bir süre de heykel önünde oturduğu yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat

        2023-07-22 12:52:26

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