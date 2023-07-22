Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Slovenya´nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00´deki sabah idmanın ilk bölümünde teknik ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2023-07-22 14:53:23