Ertuğrul Doğan´dan 1959 öncesinde elde edilen şampiyonluklarla ilgili açıklama

Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararına ilişkin, "Karar, öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu´nun 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararına yönelik yazılı açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Türkiye Futbol Federasyonu´nun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararı, öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır. Türkiye´nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor Kulübü olarak, başarıları ve kültürüyle gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır" dedi.

Trabzonspor´un, kurucu kulüpleri ile elde ettiği şampiyonluk ve başarılar için TFF´nin oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacaklarını kaydeden Ertuğrul Doğan şunları söyledi:

"Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdmanocağı´nın 12, İdmangücü´nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci, birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF´nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık. Geçmişi tarihi başarılar ile dolu olan İstanbul hegemonyasını yıkan kulübümüz, yalnızca şampiyonluklar ile sınırlı kalmamıştır. Kurucu kulüplerimizden İdmanocağı, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası´nda 1957-1958, 1963-1964 ve 1965-1966 yıllarında toplamda 3 kez olmak üzere kupanın sahibi olmuştur. Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu´nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve örnekler eşliğinde başvuru yapacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

"1959 YILI ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARIN DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMASI HALİNDE, KURUCU KULÜPLERİMİZİN ŞAMPİYONLUKLARININ TESCİLLENMESİ DE ZORUNLU HALE GELECEKTİR"

Doğan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Oluşturulan komisyonda, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir. Türkiye Futbol Federasyonu´nun tarafsızlık ilkesi gereği; adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz."DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-07-22 16:14:19