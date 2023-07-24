Trabzonspor´da Orsic'ten kötü haber; 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sağ dizinden sakatlık yaşayan Mislav Orsic'in durumu netlik kazandı. Ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Hırvat oyuncunun, sezona başlamadan 6-8 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.Trabzonspor'da dün gerçekleştirilen antrenmanda Mislav Orsic, Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlandı. İdmana devam edemeyen Orsic, sahadan golf aracıyla ayrıldı. Çapraz bağlarında yırtık şüphesi bulunan Hırvat oyununun, durumu netlik kazandı. Çekilen MR'ında ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Hırvat oyuncunun, sezona başlamadan 6-8 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.KULÜPTEN AÇIKLAMASakatlıkla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mislav Orsic'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Takımımızın dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanan oyuncumuz Mislav Orsic´in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmış olup en kısa sürede operasyonu planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.YENİ TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor, Orsic'i Southampton'dan Haziran ayının sonunda bonservisi için 2.4 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. İlk 2 yılında sezon başına 1.6 milyon euro kazanacak oyuncu; bordo mavililere 2+1 yıllık imza atmıştı.2 SEZONDA 40 MAÇA SÖZLEŞME UZAMASI

Anlaşma gereği, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl anlaşılan Orsic´in her iki sezonda toplam 40 maça çıkması halinde sözleşmesi uzayacak ve 2025-26 sezonunda 1 milyon 800 bin Euro ödeme yapılacak. Futbolcunun menajerine de Orsic´e ödenecek tutarın yüzde 3'ü ödenecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR

2023-07-24 11:23:16