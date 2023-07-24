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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:37
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya kampında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sabah saatlerindeki idmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı. Sürat çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

        2023-07-24 14:36:16

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