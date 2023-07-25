Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzonspor´da Hüseyin Türkmen´de kas yaralanması

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:55
        Trabzonspor´da Hüseyin Türkmen´de kas yaralanması

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor´un stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, takımın Slovenya´da süren hazırlık kampında sakatlandı. Trabzonspor´dan yapılan açıklamada, oyuncunun sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

        Trabzonspor´un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki çalışmalarda, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen idmanda sakatlandı. Uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR´ında kas yaralanması yaşadığı belirlendi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-25 11:54:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Eski papaz, 1975'te bir çocuğu öldürmekle suçlandı
        Eski papaz, 1975'te bir çocuğu öldürmekle suçlandı
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 7 artışla kapattı
        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 7 artışla kapattı
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Bjelica: Orsic'in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var
        Bjelica: Orsic'in yerini doldurabilecek oyuncu arayışımız var
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da 8 araç trafikten men edildi
        Trabzon'da 8 araç trafikten men edildi