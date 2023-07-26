Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Slovenya kampını tamamlayan Trabzonspor bugün kente dönüyor.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampını bugün NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı hazırlık maçı ile tamamladı. Rakibi karşısında 4-0 galip gelen bordo mavililer, müsabakanın ardından dönüş hazırlıklarına başladı. Özel uçakla Trabzon´a gelecek olan takım yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 28 Temmuz Cuma günü devam edecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-07-26 16:34:09