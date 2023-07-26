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        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:35
        Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Slovenya kampını tamamlayan Trabzonspor bugün kente dönüyor.

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovenya kampını bugün NK Triglav Kranj takımı ile oynadığı hazırlık maçı ile tamamladı. Rakibi karşısında 4-0 galip gelen bordo mavililer, müsabakanın ardından dönüş hazırlıklarına başladı. Özel uçakla Trabzon´a gelecek olan takım yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 28 Temmuz Cuma günü devam edecek.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-26 16:34:09

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