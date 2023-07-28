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        Kamyonette sürücüyü öldüren şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:06
        Kamyonette sürücüyü öldüren şüpheli tutuklandı

        Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde park halindeki kamyonette sürücü Musa Ertuğral'ı (32) tabanca ile vurarak öldüren Talip Biryan (34), tutuklandı.

        Aydın Mahallesi'nde dün park halindeki 61 VT 832 plakalı kamyonetinde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri araçta 5 kurşun izi tespit etti. Tabancayla saldırıya uğrayan evli ve 1 çocuk babası Ertuğral'ın cenazesi, otopsi sonrası Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, cinayeti Talip Biryan'ın işlediğini belirledi. Şüpheli, ilçede düzenlenen operasyonla suç aleti silahla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Biryan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR

        2023-07-28 13:05:15

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