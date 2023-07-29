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        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:21
        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti

        Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz (9), yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte minibüsten inen Alperen Yavuz (9), yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde çocuğun göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Yavuz´un hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgede silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmeye çalışıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-29 11:20:54

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