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        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:22
        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti (2)

        BABA KONUŞTU

        Trabzon'da yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz´un babası Şener Yavuz (35), "Mermi omzuna yukarıdan aşağı doğru girdi. Kaburga kemiğinde takılı kaldı. Trabzon´da bu gibi olaylar çok oluyor, halk olarak artık bıktık. Silah sesine son verilmesi için illa çocuğumuzun mu ölmesi gerekiyor" dedi.

        `MERMİ KABURGASINDA TAKILI KALDI´

        Oğlu Alperen Yavuz´un, annesi Gülsüm Yavuz´un yanında vurulduğunu söyleyen Şener Yavuz, "Annesiyle dolmuştan inmişler. İner inmez 10 metre yürümeden çocuk arkasında bir acı hissetmiş. Annesi elini arkasına atarken kan olduğunu görmüş. Telaşlanıp ambulansı aramışlar ve hastaneye gelmişler. Doktorların söylemesine göre, mermi omzuna yukarıdan aşağı doğru girmiş, kaburga kemiğinde takılı kalmış. Ameliyat oldu, şu anda hayati tehlikesi yok, şükürler olsun ama ölebilirdi de" diye konuştu.

        `ARACIN CAMINI AÇIP MERMİ SAÇMIŞLAR´

        Emniyet birimlerinin, sorumlu kişi veya kişileri bulmak için soruşturma yürüttüğünü anlatan Yavuz, "Emniyetteki arkadaşlar gerekenin yapılacağını söyledi. İnşallah hak yerini bulur, cezalarını alırlar. Polisin demesine göre konvoydan gelmiş. Bir de aracın camını açıp video çekip sağa sola mermi saçmışlar" dedi.

        Oğlunu vuran kişinin bulunmasını ve yorgun mermi olaylarının son bulmasını istediğini söyleyen Yavuz, "Başka çocuklarımız öldü, artık buna dur dememiz lazım. Toplum olarak hassas olalım ki bunlarla baş edebilelim. Adalet yerini bulsun temennimiz o. Başka çocukların canı yanmasın. Trabzon´da bu gibi olaylar çok oluyor, halk olarak artık bıktık. Her gün mermi olayı var. Mermi sesine son verilmesi için illa çocuğumuzun mu ölmesi gerekiyor. Yetkililerden bu konuya el atmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

        Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-29 14:21:47

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