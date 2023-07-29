Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayığı boş bulunan balıkçı, ROV cihazıyla aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:56
        Kayığı boş bulunan balıkçı, ROV cihazıyla aranıyor

        Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu için (24) başlatılan arama kurtarma çalışmasının ikinci gününde ROV cihazı ile arama yapılıyor.

        Olay, dün sabah saatlerinde Sürmene Limanı´nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu´nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, `buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarından, Karaahmetoğlu´nun kayıkla denize açıldığının tespit edilmesi üzerine denizde arama çalışması başlatıldı. AFAD, Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, Kaahmetoğlu'nun kayığı denizde boş bulundu. Kayık, kıyıya çekilirken, Karaahmetoğlu için arama çalışmasına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

        ROV CİHAZIYLA ARAMA

        Çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Salih Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı´na bağlı dalgıç timi, AFAD ekipleri, polis ekipleri ve helikopter eşliğinde yapılan aramalarda, Samsun´dan getirilen uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROV (su altı görüntüleme cihazı) kullanıldı. Yapılan aramalarda, kayıp balıkçıdan bir iz bulunamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

        2023-07-29 16:55:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuğun tedavisi devam ediyor
        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuğun tedavisi devam ediyor
        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti (2)
        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti (2)
        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti
        Annesiyle yürüyen 9 yaşındaki Alperen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti
        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
        Trabzon'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Şehit Eren Bülbül için Çorum'dan Trabzon'a pedal çevirdi
        Şehit Eren Bülbül için Çorum'dan Trabzon'a pedal çevirdi