Kayığı boş bulunan balıkçı, ROV cihazıyla aranıyor

Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu için (24) başlatılan arama kurtarma çalışmasının ikinci gününde ROV cihazı ile arama yapılıyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Sürmene Limanı´nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu´nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, `buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarından, Karaahmetoğlu´nun kayıkla denize açıldığının tespit edilmesi üzerine denizde arama çalışması başlatıldı. AFAD, Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, Kaahmetoğlu'nun kayığı denizde boş bulundu. Kayık, kıyıya çekilirken, Karaahmetoğlu için arama çalışmasına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

ROV CİHAZIYLA ARAMA

Çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Salih Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı´na bağlı dalgıç timi, AFAD ekipleri, polis ekipleri ve helikopter eşliğinde yapılan aramalarda, Samsun´dan getirilen uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROV (su altı görüntüleme cihazı) kullanıldı. Yapılan aramalarda, kayıp balıkçıdan bir iz bulunamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2023-07-29 16:55:48