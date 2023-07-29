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        Elmas Nur, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 19:22
        Elmas Nur, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        Salim KARAKOÇ/ SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde Elmas Nur Öztürk (16), akrabalarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

        Olay, öğleden sonra Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesinde meydana geldi. Akrabalarıyla birlikte serinlemek için denize giren Elmas Nur Öztürk, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Öztürk´ü göremeyen akrabaları denizden çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri ve halk plajı cankurtaranının denizde hareketsiz halde duran genç kızı fark etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Dalgıçlar ve can kurtaran tarafından denizden çıkarılan Öztürk, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Öztürk´ün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim KARAKOÇ

        2023-07-29 19:21:38

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