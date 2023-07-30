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        Trabzonspor Başkanı Doğan ve belediye başkanları buluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 20:23
        Trabzonspor Başkanı Doğan ve belediye başkanları buluştu

        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, AEK Atina ile oynanacak hazırlık maçı öncesi belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

        Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor´da, AEK Atina maçı için kente gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe belediye başkanlarını kulüpte ağırladı. Doğan´ın davetine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm ilçe belediye başkanları ile Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen katıldı.

        Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda belediye başkanlarının taleplerini değerlendiren başkan Doğan, kulübün desteğe ihtiyaç duyduğu bir süreç yaşadığını belirtti. Doğan, "Trabzonspor´u, sürdürülebilir ekonomi ile kurumsal bir kimliğe kavuşturmak için çaba gösteriyoruz. Yerel yönetimlerin başındaki belediye başkanlarımızı bu sezon içeride ve dışarıda oynayacağımız maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz olumsuz mali tablodan çıkabilmemiz için maddi olduğu kadar manevi desteğe de ihtiyacımız var" dedi. Başkan Doğan ayrıca, kulübün satılacağına dair son günlerde çıkan iddiaları da maksatlı olarak gündem konusu yapıldığını belirterek, "Yalandan başka bir şey değil" sözleriyle konuya netlik kazandırdı.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da Trabzon´a operasyon çekmek isteyenlerin ilk kullanmak istedikleri kurumun Trabzonspor olduğunu belirterek, "Bu durum Trabzonspor´un bu şehir ve onu sevenler için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Son olarak Trabzonspor´un satışı ile ilgili yapmaya çalıştıkları algı da buna bir örnektir" dedi.

        Toplantıda söz alan belediye başkanları, Akyazı Stadyumu´nun Trabzonspor´a tahsisi için Trabzon´da her kesimi temsil eden sivil toplum örgütlerinden bir komite kurularak hareket edilmesi, stadyumun çevresi ile birlikte 24 saat yaşanır hale getirilmesi yönünde taleplerini iletti.SPOR VE FUTBOLDA İŞBİRLİĞİ TALEBİBelediye başkanları ayrıca, ilçelerdeki futbol altyapısının Trabzonspor ile birlikte koordine edilmesini, ilçelerde Trabzonsporlu yönetici, teknik adam ve futbolcuların yer alacağı sosyal ve sportif organizasyonlar düzenlenmesini, maçlarda çirkin tezahüratın önüne geçilerek, tribünlerdeki kadın ve çocuk sayısının artırılması için ortak çalışma yapılması talebinde de bulundu.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-07-30 20:22:51

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