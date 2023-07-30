Trabzonspor-AEK: 1-3

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)STAT: Akyazı

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Denswil, Benkovic (Dk. 74 Ali Şahin Yılmaz), Larsen, Eren Elmalı (Dk. 68 Arif Boşluk), Kourbelis (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Bardhi), Visca (Dk. 80Teklic), Trezeguet, Gomez (Dk. 80 Enis Destan)

AEK: Stankovic (Dk. 46 Athanasiadis), Moukoudi, Rota (Dk. 46 Galanopoulos), Vida (Dk. 9 Mitoglou), Hajisafi (Dk. 74 Mohammadi), Szymanski (Dk. 46 Sidibe), Jonsson (Dk. 63 Mantalos), Pineda (Dk. 46 Gacinovic, (Dk. 79 Zini), Garcia (Dk. 74 Weert), Zuber (Dk. 63 Pizarro), Eliasson (Dk. 46 Amrabat)

GOLLER: Dk. 54 Gomez (Trabzonspor), Dk. 31 Garcia, Dk. 41 Eliasson, Dk. 75 Weert (AEK Atina)

SARI KART: Moukoudi (AEK Atina)Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında karşılaştığı Yunanistan ekibi AEK'ya 3-1 mağlup oldu.15´inci dakikada gelişen AEK atağında, Pineda´nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Garcia´nın vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem Yasin Kol ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

22´nci dakikada sol kanatta Eren, pasını ceza sahasındaki Bakasetas´a gönderdi. Kale önündeki Bakasetas´ın şutunda top kaleci Stankovic´te kaldı.

30´uncu dakikada AEK'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası önünde topla buluşan Garica´nın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

40´ıncı dakikada AEK oyuncusu Garcia, sağ kanattan topu kale önüne doğru ortaladı. Topla buluşan Eliasson´un vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 0-2.

53´üncü dakikada Trabzonspor´un serbest vuruşunda, Bakasetas topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Yüksekten gelen topa Gomez´in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

69´uncu dakikada AEK´nın kazandığı penaltı vuruşunu kullanan Garcia´nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

75´inci dakikada sağ kanattan Steven´in ceza sahasına gönderdiği topu, kale önündeki Weert filelere gönderdi: 1-3.

81´inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Bakasetas, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

Karşılaşma, AEK'nın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. MAÇTAN NOTLAR:Slovenya kampı boyunca Hırvatistan ekiplerinden HNK Hajduk Split, Macaristan temsilcisi MOL Fehervar, Slovenya ekibi NK Celje, Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki ve Slovenya ekibi Triglav Kraj ile 5 hazırlık maçına çıkan bordo mavililer, sezon öncesi 6´ncı hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile karşılaştı. Hazırlık maçlarında 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo mavililer, konuk ettiği rakibi karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. BAKASETAS VE SZYMANSKI GERİLİMİBordo-mavili takımın Yunan oyuncularından Anastasios Bakasetas, müsabaka öncesinde eski takım arkadaşlarıyla kucaklaştı. Müsabakanın 36´ncı dakikasında AEK oyuncusu Damian Szymanski´nin Bakasetas´a arkadan müdahalesi sonrasında sahada bir anda tansiyon yükseldi. Bakasetas ile Szymanski arasında yaşanan gerilimi diğer futbolcular araya girerek yatıştırdı. Hakem Yasin Kol, olayın büyümemesi ve dostluk maçı olması nedeniyle oyunculara kart göstermedi.BENKOVIC´İN BURNUNDA KIRIK ŞÜPHESİMüsabakanın 70´inci dakikasında yüksekten gelen topa havalanan Levi Samuel Garcia ile Filip Benkovic kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken yüzüne darbe alan ve kanaması olan Benkovic sedyeyle sahayı terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Benkovic´in yerine genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi. Benkovic´in burnunda kırık şüphesi olduğu belirlendi.YÖNETİM İLK MAÇ ÖNCESİ TOPLANDITrabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, yeni sezon öncesi Akyazı´da yapılan ilk maç öncesinde bir araya geldi. Takımın yeni sezon hazırlıkları ve kulübün ekonomik durumu hakkında yönetim kuruluyla toplantı yapan Başkan Doğan sonrasında Trabzon il ve ilçe belediye başkanlarıyla yemekte buluştu.TRABZONSPOR´UN KURUCU BAŞKANI ATAMAN´A TRİBÜNDE KUTLAMATrabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanı Ali Sürmen ile yönetim kurulu üyeleri, maçı izlemek için gelen kulübün kurucu eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman'ın 88´inci yaş gününü kutladı. Protokol tribününde Ataman için pasta kesilirken başkan Doğan, eski başkan Ataman´a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2023-07-30 22:27:02