Trabzonspor-AEK maçının ardından

Selay SAYKAL Salim SARIKOÇ / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, AEK maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bize hala önümüzde bir yol olduğunu gösteren bir maç oldu. Hazırlık maçı olduğu için bu maçı fazla düşünmedik. Bizi asıl düşündüren yaşadığımız sakatlıklar. Elimizde 4 stoperimiz var ve maalesef sakatlıklar nedeniyle 3'ü aramızda yok" dedi.Trabzonspor ile AEK arasında oynanan hazırlık maçında konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica maç sonrası açıklamalarda bulundu. Misafir takımın hak ettiği bir galibiyet aldığını söyleyen Bjelica, "Rakibimiz lige hazır bir görüntü sergiledi. Fiziki olarak baktığımızda biraz daha önümüzde yapmamız gereken işler olduğunu söyleyebilirim. Bize hala önümüzde bir yol olduğunu gösteren bir maç oldu. Lige kadar kalan bölümde iyi hazırlanıp istenilen seviyeye gelebilmek istiyoruz. Maça baktığımızda fırsatlarımız oldu ama beraberlik golünü bulamadığımız için sıkıntı yaşadık. 3'üncü gol olduktan sonra bizim için maç zor bir hale geldi" dedi."BİZİ ASIL DÜŞÜNDÜREN SAKATLIKLAR"Takımda sakat oyuncu fazlalığını dile getiren Bjelica, "Hazırlık maçı olduğu için maçı fazla düşünmedik. Bizi asıl düşündüren yaşadığımız sakatlıklar. Elimizde 4 stoperimiz var ve maalesef sakatlıklar nedeniyle 3'ü aramızda yok. Biz de bu konuyla ilgili olarak elimizden neler geliyor buna bakacağız" diye konuştu.

Her iki takımın da farklı planlamalar doğrultusunda maça çıktığını söyleyen Bjelica, "Bizim takımımız 4 haftalık bir hazırlık sürecinden geçiyor ve hazırlanmamız gereken maç ağustos ayının 12´si civarlarında oynayacağımız ilk lig maçı. Rakibimize bakarsak, onlar ise bizden daha önce büyük maddi gelir kazanabileceği eleme maçlarını önümüzdeki günlerde oynayacak. Ligin genelinde fiziki çalışmalar yapabilmek için çok uzun süre vaktiniz olmuyor. Bizim planlamamız ligin ilk haftasındaki maça hazır olabilmek üzerine. Ancak rakibimiz için durum tam tersi. Rakibimiz bizden çok daha erken oynayacağı eleme maçına hazırlanırken, biz ise oynayacağımız ilk lig maçına hazırlanıyoruz. Formunuzun zirvesine daha erken ulaşabilir ya da daha geç ama belki de daha uzun süreli sürecek şekilde ulaşabilirsiniz. Bizim planlamamız o yönde" ifadelerini kulandı."4 STOPERDEN 3'Ü YOK"Oyun planında 3 stoper olup olmayacağı sorulan Bjelica, "3 stoperle oynadığım ilk maçta beni eleştirmiştiniz. Şu an 3 stoperle oynama durumumuz yok, çünkü 3 stoperimiz yok. Ancak şu şekilde Salih, Ali ve Denswil ile oynayabiliriz. Sakatlıkları da düşünürsek, aslında sorun defans bloğu değil. Aslında genel olarak sorun stoperleri düşünürsek tecrübe ve kalite eksikliği. 4 stoperinizden 3'ü aranızda yoksa tecrübe ve kalite eksikliği ister istemez yaşanıyor. Önümüzdeki ilk lig maçında duruma bakacağız. Belki sakat stoperlerimiz arasından bizimle o maçta Hüseyin Türkmen olabilir" şeklinde konuştu."ALİ ŞAHİN, HATA YAPMADI"Benkovic´in maçta yaşadığı sakatlığın ardından oyuna giren genç oyuncu Ali Şahin´in performansını değerlendirmesi istenen Bjelica şöyle konuştu: "Performansından çok memnunum. Çok iyiydi. Onun için bu statta taraftar önünde oynadığı ilk maçtı. Hata yapmadı, gayet iyi oynadı. Kararlı bir duruş, agresif bir oyun, bir stoperin oynaması gerektiği gibi oynadı ama henüz Süper Lig´de ilk maçına çıkmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Önünde uzun bir yol var ve çalışmalarını sürdürdükçe daha iyiye doğru evrilmeye gidecek.""RESMİLEŞİNCE PAYLAŞIRIZ"Trabzonspor´la ismi anılan Tochi Chukwuani, Philip Zinckernagel, Mehmet Can Aydın ve Bruno Petkovic transferlerinin kesinliği sorulan Bjelica, "Hepsi iyi oyuncular. Aralarında aramıza katılacak oyuncular da olabilir, katılmayacak da olabilir. Resmi bir şey olunca bilgisini paylaşacağız. Oyuncuların hepsi önemli ve değerli" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nenad Bjelica´nın açıklamaları Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ

2023-07-30 23:43:51