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        Kayığı boş bulunan balıkçı aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 13:51
        Kayığı boş bulunan balıkçı aranıyor

        Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde denizde kayığı boş bulunan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu (24), için başlatılan arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

        Olay, 28 Temmuz´da Sürmene Limanı'nda meydana geldi. İlçede yaşayan amatör balıkçı İsmail Karaahmetoğlu'nun, akrabasına ait kayıkla açıldığı denizde sosyal medya üzerinden video çekerek, "Buraya kadarmış, herkes hakkını helal etsin, bakalım demirle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" yazılı not paylaştığını fark eden ailesi, durumu polise bildirdi. Karaahmetoğlu'nun kayıkla denize açıldığının güvenlik kameraları ile tespit edilmesi sonrası denizde arama çalışması başlatıldı. AFAD ve Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda, Karahmetoğlu'nun kayığı denizde boş bulundu.

        HERHANGİ BİR İZ YOK

        Kayığı kıyıya çekilen balıkçıyı arama çalışmaları 4'üncü güne girerken, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, helikopter ve polis takviyesiyle arama çalışmalarının kapsamı genişletildi. Uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROV (su altı görüntüleme cihazı) ve helikopterle hava destekli yapılan aramalarında kayıp balıkçıdan bir iz bulunamadı.(DHADHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

        2023-07-31 13:50:15

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