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        Trabzonspor Başkanı Doğan: 20 şampiyonluğumuzun tescili zorunlu hale gelecektir

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:45
        Trabzonspor Başkanı Doğan: 20 şampiyonluğumuzun tescili zorunlu hale gelecektir

        Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR /TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un 56´ncı kuruluş yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise belirtilen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü´nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Bütün belgelerimizi hazırlayarak komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik" dedi.

        Trabzonspor Kulübü´nün 56´ncı kuruluş yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla taraftarlar katıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen´in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla devam etti.

        Törenin açılış konuşmasını yapan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Bugün gelinen noktada elbette sıkıntılar olabilir. Bu geçmişte de olmuştur. Bu ekonomik olabilir, yönetimsel olarak olabilir. Şu anda huzurunuzda tekrar sayın başkan Ertuğrul Doğan´a teşekkür ediyorum ki Trabzonspor´un şampiyonluktan sonra kötü yönetilmesinden kaynaklanan sıkıntıları, sorumluluk alarak, "Evet bende orada yöneticiydim, sorumluluğa devam edeceğim, düze çıkaracağım" diye talip olduğu için tekrar teşekkür ederim" dedi.

        `GURUR DUYUYORUM´

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da konuşmasında, "Kurucu Başkanlarımız Sayın Ali Osman Ulusoy ile Sayın Rıfat Dedeoğlu ve kurucu üyelerimizin bu topraklara diktiği fidan, efsane teknik direktörlerimiz ve efsane oyuncularımızla büyüyerek gölgesinde milyonlarca evladını bir araya getirmiştir. Bu eşsiz ailenin ferdi olmaktan, bu değerli camiayı temsilen başkanlık koltuğunda oturmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

        `20 ŞAMPİYONLUĞUMUZUN TESCİL EDİLMESİ ZORUNLU HALE GELECEKTİR´

        Fenerbahçe´nin talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesine dair komisyon kurmasına değinen Başkan Doğan, "Bizler bu komisyona dair itirazlarımızı gündeme getirdik. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise belirtilen tarihten önce mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü´nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Haliyle bütün belgelerimizi hazırlayarak komisyona başvurumuzu gerçekleştirdik. Süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini, sadece bir kulüp özelinde komisyon oluşturmanın adaletli olmayacağını da ilgili yerlere ilettik" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından tören, aile fotoğrafının çekimiyle tamamlandı.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Törenden görüntüler

        -Başkan Ertuğrul Doğan´ın konuşması

        -DetaylarHaber: Selay SAYKAL Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON/DHADHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

        2023-08-02 12:44:35

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