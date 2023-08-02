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        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:40
        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış

        Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da annesiyle yolda yürüyen Alperen Yavuz´un (9) yaralanmasına neden olan merminin, olay yerine 1204 metre mesafedeki bir düğünden atıldığı tespit edildi. Kurşunun silahından çıktığı belirlenen çarşı ve mahalle bekçisi H.Ş., gözaltına alındı.

        Olay, 28 Temmuz akşam saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte minibüsten inen Alperen Yavuz, yürürken bir anda yere düştü. Kanlar içinde kalan çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karadeniz Tıp Fakültesi (KTÜ) Farabi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Yavuz´un göğsünde yorgun mermi çekirdeği tespit edildi. Ameliyat edilen Alperen Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        BİN 204 METRE MESAFEDEN ATEŞ ETMİŞ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, atış yönünü inceleyerek merminin 1204 metre mesafede yapılan bir düğünde atıldığını belirledi. Düğünün yapıldığı bölgede toplanan silahlarda yapılan balistik incelemeyle, Alperen´i yaralayan merminin İl Emniyet Müdürlüğü´nde bekçi olan H.Ş.´nin tabancasından çıktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ş. adliyeye sevk edildi. H.Ş. ayrıca soruşturma kapsamında açığa açılındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-02 17:39:17

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