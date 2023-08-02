Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış (2)
TUTUKLANDI
Şüpheli H.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mutluluğa kurşun sıkan ve 9 yaşında çocuğumuz A.Y.'yi yaralayan H.Ş. (32), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bahçecik Cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2023-08-02 20:47:30