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        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:48
        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış (2)

        TUTUKLANDI

        Şüpheli H.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mutluluğa kurşun sıkan ve 9 yaşında çocuğumuz A.Y.'yi yaralayan H.Ş. (32), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bahçecik Cezaevine konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

        2023-08-02 20:47:30

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