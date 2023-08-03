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        Trabzonspor'un `İnadıyla Şampiyon´ belgeselinin gösterimi ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:01
        Trabzonspor'un `İnadıyla Şampiyon´ belgeselinin gösterimi ertelendi

        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un 2021-22 sezonu şampiyonluğu sonrasında hazırlanan ve yarın Trabzon sinemalarında gösterime girmesi planlanan `İnadıyla Şampiyon´ belgeselinin çıkış tarihi 15 Eylül'e ertelendi.

        Süper Lig tarihinde son olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor´un şampiyonluklarını ve kupa yolculuğunu anlatan `İnadıyla Şampiyon´ belgesel filmi tamamlandı. Dün ilk kez basının karşısına çıkan ve yarın Trabzon sinemalarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin gösterimi ertelendi. Trabzonspor kulübü tarafından yapılan açıklamada, 'İnadıyla Şampiyon' filminin Trabzon gösteriminin, Türkiye ve Avrupa´da aynı anda yayınlanacağı tarih olan 15 Eylül 2023´e ertelendiği açıklandı.

        TRABZONPOR'UN ŞAMPİYONLUK VE BAŞARI TARİHİ

        Hazırlıkları 2 yıl süren filmde, Trabzonspor´un kuruluş öyküsü ve tarihçesi, bordo mavili takımın son şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün yeni başkanı Ertuğrul Doğan, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz, kulübün kurucularından Nizamettin Algan, futbolcuların sevinç ve hüzün gözyaşları, şampiyonluk kutlamaları, takımın son şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı´nın konuşmaları, taraftar öyküleri, Hami Mandıralı´nın anlatımıyla Trabzonspor´un 1996 yılında Fenerbahçe´ye kaptırdığı şampiyonluğun hikayesiyle Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen ile eski kalecisi Rüştü Rençber detayları, eski futbolcu Tolga Zengin röportajı, efsane futbolculardan Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu ve Necati Özçağlayan´ın anıları, eski futbolculardan Hüseyin Tok, Güngör Şahinkaya ve Serdar Bali´nin de anlatıkları yer alıyor.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-03 17:00:43

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