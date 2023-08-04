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        1461 Trabzon FK - Trabzonspor: 0-5

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 19:46
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        1461 Trabzon FK - Trabzonspor: 0-5
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        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -  

        STAT: Yavuz Selim

        HAKEM: Tolga Sancak, Yiğit Çam, Azem Zorlu

        1461 TRABZON FK: Özkan (Dk. 46 Ömer), Abdülkadir, Tarık (Dk. 46 Buğrahan), Ümit, Rüzgar, Tunahan, Emir (Dk. 84 Muhammet), Behlül (Dk. 84 Taha Can) Atalay (Dk. 46 Safa), Ali Han, Enes

        TRABZONSPOR: Uğurcan (Dk. 62 Taha), Arif (Dk. 62 Emirhan), Ali Şahin (Dk. Salih), Larsen (Dk. 46 Mehmet Can), Eren (Dk. 62 Serkan), Kourbelis (Dk. 46 Doğucan), Bakasetas (Dk. 46 Göktan), Bardhi (Dk. 46 Kerem), Visca (Dk. 46 Teklic), Trezeguet (Dk. 62 Abdurrahman), Gomez (Dk. 46 Enis)

        GOLLER: Dk. 19 Eren, Dk. 22 Gomez, Dk. 51 Trezeguet, Dk. 73 Enis, Dk. 81 Kerem (Trabzonspor)

        Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında TFF 2´nci Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı 5-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 19'uncu dakikada Eren Elmalı, 22'nci dakikada Gomez, 51'inci dakikada Trezeguet, 73'üncü dakikada Enis Destan ve 81'inci dakikada Kerem Şen kaydetti.

        19´uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazındaki Bardhi, topu sağındaki Visca´ya verdi. Visca´nın kale önüne doğru yerden ortaladığı topa Eren dokundu ve top ağlara gitti: 0-1

        22´nci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Gomez´in kaleye direkt vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2

        51´inci dakikada Trabzonspor atağında, Enis'in ceza yayına gönderdiği topu Trezegeut kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası içinden kaleye doğru sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-3

        73´ncü dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Göktan´ın şutunda topu kaleci Özkan geri çevirdi. Kalecinden seken topu önünde bulan Enis´in şutunda top filelerle buluştu: 0-4

        81´inci dakikada soldan gelen topla ceza sahasına ilerleyen Kerem´in sol köşeden vuruşunda top ağlara gitti: 0-5

        Karşılaşma Trabzonspor'un 5-0 galibiyetiyle sona erdi.

        HAZIRLIK MAÇINA TARAFTAR İLGİSİ

        Süper Lig´de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, lig öncesi son hazırlık maçında TFF 2´nci Lig ekibi 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan´nın şehir kulüpleriyle iş birliği projesi kapsamında yapılan karşılaşmaya taraftarlar ilgi gösterdi. Karşılaşmayı her iki takımın yönetim kurulu üyeleri ile 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu takip ederken, Trabzonsporlu futbolculardan Denswil, Onuralp Çevikkan, Oğuzhan Yılmaz ve Kağan Moradaoğlu müsabakayı tribünden izledi.

        BJELICA'YA ÇİÇEK TAKDİMİ

        Kardeş takımlar arasında oynanan müsabaka öncesi Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica´ya çiçek takdim edildi. Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, müsabakanın ilk 11´inde Süper Lig'te düşündüğü kadroyu sahaya sürdü. Hırvat teknik adam, maçın ikinci yarısında takım kadrosunu büyük oranda değiştirdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Stattan görüntüler

        Müsabakadan görüntüler

        Detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-04 19:45:01

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