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        Yaylada evinin önünde oturan kadın yorgun mermi ile yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:12
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        Yaylada evinin önünde oturan kadın yorgun mermi ile yaralandı
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        Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde yayla evinin önünde oturan Zehra Civil (68), omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Civil, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, ilçenin Karadağ Yaylası´nda akşam saatlerinde meydana geldi. Yayla evinin önünde oturan Zehra Civil, bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne getirilen Civil´in omuz bölgesinden giren yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi. Tedavi altına alınan Civil´in omzundan saçma çıkartıldı. Jandarma ekipleri yaylada silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Selçuk BAŞAR

        2023-08-04 22:11:50

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