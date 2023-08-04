Yaylada evinin önünde oturan kadın yorgun mermi ile yaralandı

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde yayla evinin önünde oturan Zehra Civil (68), omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Civil, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçenin Karadağ Yaylası´nda akşam saatlerinde meydana geldi. Yayla evinin önünde oturan Zehra Civil, bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne getirilen Civil´in omuz bölgesinden giren yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi. Tedavi altına alınan Civil´in omzundan saçma çıkartıldı. Jandarma ekipleri yaylada silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Selçuk BAŞAR

2023-08-04 22:11:50