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        Trabzonspor günü tek idmanla kapattı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:06
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        Trabzonspor günü tek idmanla kapattı
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

        Yeni sezonun son hazırlık maçı olan 1461 Trabzon FK müsabakasını 5-0 skorla geride bırakan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde sabah 10.00´da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalıştı. Günün tek idmanında futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

        Trabzonspor 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 7 Ağustos Pazartesi günü devam edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-05 13:05:09

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