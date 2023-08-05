Trabzonspor günü tek idmanla kapattı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.
Yeni sezonun son hazırlık maçı olan 1461 Trabzon FK müsabakasını 5-0 skorla geride bırakan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde sabah 10.00´da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalıştı. Günün tek idmanında futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.
Trabzonspor 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 7 Ağustos Pazartesi günü devam edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-08-05 13:05:09