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        Trabzonspor´dan 1461 Trabzon FK´ya 2 yeni transfer

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:29
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        Trabzonspor´dan 1461 Trabzon FK´ya 2 yeni transfer
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        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un genç orta saha oyuncusu Kerem Baykuş, TFF 2´nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK´ya kiralandı. Trabzon temsilcisi, savunma oyuncusu Hakan Yeşil ile de prensip anlaşmasına vardı. 1461 Trabzon FK, 20 yaşındaki savunmacı Emirhan Zaman'ı ise yeni hedef olarak belirledi.

        Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında oyuncu transferleri devam ediyor. Daha önce Behlül Aydın, Safa Kınalı, Tunahan Ergül, Rüzgar Eser Bostan, Batuhan Kör, Anıl Türkmen gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzon ekibi, bordo mavililerden son olarak Kerem Baykuş´u 1 yıllığına kadrosuna kattı. Son 2 sezonda 1461 Trabzon FK´da oynayan futbolcu, 16 gol ve 9 asistle takımına en fazla gol katkısı veren oyuncu olmuştu.

        HAKAN YEŞİL İLE ANLAŞMA TAMAM, SIRADA EMİRHAN VAR

        Şehir takımları arasında bu hafta 2 yeni transfer daha resmiyete dökülecek. Trabzonspor´un Slovenya kampına katılan ancak bir süredir A takımla idmanlara çıkmayan Hakan Yeşil ile 1461 Trabzon FK arasında prensip anlaşmasına varıldı. 

        RESMİ İMZALAR ATILACAK

        Bu sezon 2´nci Lig Beyaz Grup'ta yarışacak olan ekip, Trabzonspor´dan ayrıca Emirhan Zaman´ı da kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. İki genç oyuncunun transferi birkaç gün içinde resmi sözleşmeye dökülecek.

        DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-05 15:28:39

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