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        Trabzon´da minibüs park halindeki 7 araca çarptı: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:12
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        Trabzon´da minibüs park halindeki 7 araca çarptı: 2 yaralı
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        Salim SARIKOÇ/ ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON´da Karadeniz Sahil Yolu´nda seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 7 araca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Araklı mevkisinde meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine seyir halinde olan 61 EL 855 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak sahil yolunda park halinde duran 7 araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla kara yolunda trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ

        2023-08-06 23:11:03

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