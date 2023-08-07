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        Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:50
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        Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonunun açılış maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u konuk edecek. Bordo-mavililer, 4 gün sonra oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla başladı.

        Süper Lig´de 2023-24 sezonuna hazırlanan Trabzonspor, ligin açılış müsabakasında Antalyaspor´u sahasında ağırlayacak. Bordo-mavili takım, 11 Ağustos Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan çift idmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sabah 10.00´da yapılan idmanda salonda kuvvet çalışması yapan ekibin akşam idmanı basına açık olarak gerçekleşti.

        BENKOVİC MASKEYLE ÇIKTI, DENSWIL DÖNDÜ

        Bordo-mavililerde, sol arka adalesinde yaşadığı kas spazmı düzelen Denswil ve AEK maçında burnu kırılan Benkovic idmana çıktı. Burun ameliyatı geçiren Benkovic bugünkü idmanda yüzüne maske takarak takım arkadaşlarıyla çalıştı. 

        6 EKSİK, KOURBELİS SALONDA ÇALIŞTI

        Sağ ön uyluk adalesinde ağrı yaşayan Hüseyin Türkmen, sağ ön uyluk adale yaralanması yaşayan Emirhan Zaman, bel ağrısı süren Siopis, 1461 Trabzon FK'ya transferi gündemde olan Hakan Yeşil idmana çıkmadı. Ayrıca ameliyat olan Orsic ile sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Fernandez'in tedavileri fizyoterapistler eşliğinde devam ediyor. Sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olan Kourbelis de takımdan ayrı salonda çalıştı. Pas ve şut çalışması yapılan idmanda futbolcular gruplar halinde çift kale maç yaptı.

        Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak sabah idmanıyla devam edecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Antrenmandan görüntüler  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-07 19:49:15

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