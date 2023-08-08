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        Trabzonspor´da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:42
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        Trabzonspor´da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına tek idmanla devam etti.

        Süper Lig´de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, Akdeniz ekibi Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.00´da çalışan bordo mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, sprint atak çalışmasıyla tamamlandı. Sağ uyluk arka adalesinde zorlanma yaşadığı için dün salon çalışması yapan Kourbelis bugün takımla birlikte idmana katıldı.

        Günü tek idmanla tamamlayan bordo mavililer, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı sabah idmanıyla sürdürecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-08 13:41:11

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