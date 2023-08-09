Trabzonspor'da Siopis haftalar sonra idmanda

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Takımda ayrılı gündemde olan Manolis Siopis haftalar sonra takımla idmana çıktı.

Süper Lig´in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.00´da çalışan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman sprint taktik çalışmasıyla tamamlandı.

SIOPIS HAFTALAR SONRA İDMANDA

Bordo-mavili takımın sözleşme uzatma talebini reddetikten sonra bel ağrısını gerekçe gösterip yaklaşık 1 aydır idmana çıkmayan Siopis, takımın bugünkü idmanında yer aldı. Günü tek idmanla kapatan Trabzonspor, Antalyaspor müsabakası hazırlıklarını yarın akşam 18.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-08-09 13:19:05