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        Trabzonspor'da Siopis haftalar sonra idmanda

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:20
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        Trabzonspor'da Siopis haftalar sonra idmanda
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        Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Takımda ayrılı gündemde olan Manolis Siopis haftalar sonra takımla idmana çıktı.

        Süper Lig´in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.00´da çalışan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman sprint taktik çalışmasıyla tamamlandı.

        SIOPIS HAFTALAR SONRA İDMANDA

        Bordo-mavili takımın sözleşme uzatma talebini reddetikten sonra bel ağrısını gerekçe gösterip yaklaşık 1 aydır idmana çıkmayan Siopis, takımın bugünkü idmanında yer aldı. Günü tek idmanla kapatan Trabzonspor, Antalyaspor müsabakası hazırlıklarını yarın akşam 18.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.(DHA)  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-09 13:19:05

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