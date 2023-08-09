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        Trabzonspor´un `İnadıyla Şampiyon´ belgeseli revize ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:32
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        Trabzonspor´un `İnadıyla Şampiyon´ belgeseli revize ediliyor
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        Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un 2021-2022 sezonu şampiyonluğu sonrasında hazırlanan ve gösterimi 15 Eylül'e ertelenen `İnadıyla Şampiyon´ belgeseli, filmdeki eksiklikler ve buna yönelik eleştiriler nedeniyle revize edilecek.

        2021-2022 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor´un kupaya uzanan yolculuğu ve başarılarla dolu geçmişini anlatan `İnadıyla Şampiyon´ belgesel filmi, 2 yılı bulan çalışmaların ardından tamamlandı. 2 Ağustos´ta basın lansmanı yapılan ve 4 Ağustos´ta Trabzon sinemalarında gösterime girmesi düşünülen filmin çıkışı, çeşitli eleştiriler dikkate alınarak ertelendi.

        BAŞKAN DOĞAN REVİZE İSTEDİ

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan´ın da şampiyonluk kutlamalarına sınırlı süre yer verilmesi ve kulüp tarihinin mihenk taşı isimlerin yer almaması nedeniyle beğenisini kazanmayan filmin bazı bölümleri makaslanarak, elde bulunan ve kullanılmayan görüntüler eklenecek. Kulüp medya ekibinin şampiyonluk yolunda an be an kaydettiği görüntülerle, İstanbul´dan bir yapım şirketinin haftalar süren çekim ve röportajlarının harmanlandığı belgesel yeniden düzenlenerek beğeniye sunulacak. Basın lansmanı sonrası gazetecilerin eleştiri ve önerilerini dikkate alan bordo mavili kulüp, filmi izleyen gazetecilerin tavsiyeleriyle belgeseli yeniden elden geçirecek.

        MİHENK TAŞI İSİMLER YOK, MARŞ VE YÖRESEL NAĞMELER EKSİK

        Kulübün geçmiş şampiyonlukları ve son şampiyonluğunu tarihsel olarak ele alan filmde, bordo mavili takımın marşlarına ve yöresel ezgilere yer verilmemesi, seçilen müziklerin özensizliği ve telif sorunu, Trabzonspor ruhuna aykırı düşen dizi müziklerinin kullanılması, tarihsel bağlamdaki kopukluklar, kurgusal hatalar ve sahneler arası geçişlerde izleyicide yarattığı duygusal kopuşlar göze çarpıyor. Son şampiyonluk hikayesinde çok fazla eksik unsurun bulunduğu belgeselde, yüzbinlerce taraftarın tek yürek olduğu ve dünyanın konuştuğu görkemli şampiyonluk kutlamalarının oldukça az süre bulması, en fazla eleştirilen konulardan biri oldu.

        SON ŞAMPİYONLUK GERİ PLANDA KALDI, BAŞKANLAR UNUTULDU

        Süre dağılımındaki adaletsizliğinin ön plana çıktığı belgeselde, kaçırılan ve eski şampiyonluklara daha fazla süre ayrılarak son şampiyonluk hikayesinin geri plana düşmesi, son şampiyon kadrodan Bakasetas, Uğurcan, Dorukhan ve Abdülkadir yer alırken diğer futbolcuların röportajlarının olmaması göze batmıştı. Bunun yanı sıra, takımın son şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu´na yeterince süre ayrılmaması ve belgeselde kullanılmak için çekilen Ağaoğlu´nun özel anlarının filmden çıkarılması dikkatleri çekti. Ayrıca bordo mavili kulübün eski başkanları ve mihenk taşı isimlerinden Ahmet Celal Ataman, Sadri Şener, Faruk Nafiz Özak, Nuri Albayrak, Atay Aktuğ, Salih Erdem´e yer verilmemesi de camiada hoşnutsuzluk yarattı.  

        TRABZONSPOR EFSANELERİ EKSİK KALDI

        Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Güngör Şahinkaya ve Serdar Bali´nin anılarının da yer aldığı filmde, kulüp tarihinde iz bırakan Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı´ya az süre verilerek, efsanevi kadrodan gol kralı Necmi Perekli ve İskender Günen gibi tarihe mal olmuş birçok ismin yer almaması da eleştirildi.

        TRABZONSPOR UĞRUNA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULDU

        Şehit Eren Bülbül detayına kadar yer verilen filmde, Trabzonspor uğrunda hayatını kaybeden ve her yıl anılan taraftarların unutulması ve taraftarları temsilen konuşan Ahmet Firidin´e ayrılan sürenin uzunluğu da gazetecilerden hayli eleştiri aldı.

        KAÇIRILAN ŞAMPİYONLUKLAR, ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇİYOR

        Öte yandan, 2010-2011 yılındaki tartışmalar yaratan şampiyonluk süreci anlatılırken sürecin aktörlerinin filmde yer bulmaması ve Hami Mandıralı´nın anlatımıyla 1996 yılında Fenerbahçe´ye kaptırılan şampiyonluk hikayesinin fazla detaylı işlenmesi ve dönemin başkanı Ali Şen ile eski kaleci Rüştü Reçber´in de belgeselde yer alması ayrı eleştiri konusu oldu.

        Filmin yapımcısı Serdar Şen´in, "Taraftarın Trabzonspor´un şampiyonluk filmi diye bir beklentisi var fakat bu bir Trabzonspor filmi" sözleriyle tanımladığı belgeselin revize halinde, yüzlerce saati bulan ve filmde yer bulamayan kayıtlar ile Trabzonspor arşivinden çok özel görüntü ve belgelerin yer alması bekleniyor.

        Trabzonspor´un 'İnadıyla Şampiyon' filmi, revize edilip onay aldıktan sonra 15 Eylül´de Türkiye ve Avrupa sinemalarında taraftarlarla buluşacak.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        'İnadıyla Şampiyon' belgesel filminin fragmanı DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-09 15:31:04

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