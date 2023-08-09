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        Bakan Uraloğlu, Trabzon´da cenazeye katıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:28
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        Bakan Uraloğlu, Trabzon´da cenazeye katıldı
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        Aleyna KESKİN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta´nın vefat eden annesi Fatma Balta´nın cenazesine katıldı.

        27´inci Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta´nın annesi Fatma Balta, 2 aydır tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetti. Balta için memleketi Trabzon´un Vakfıkebir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatma Balta, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şenocak Mahallesi´ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Aleyna KESKİN

        2023-08-09 17:27:45

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