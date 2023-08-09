Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden 5´i kurtuldu, 1´i kayıp

Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Çarşıbaşı ilçesi sahilinde denize giren aynı aileden 4 kişi akıntı ile sürüklenmeye başlayınca kıyıda bulunan 2 yakını, denize atladı. Akrabalarını kurtarmak isteyen 2 kişinin de dalgalarla açığa sürüklendiği gören plajdaki can kurtanlar ile kıyıdakiler teknelerle denize açıldı. Kurtarma çalışması ile dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren 5 kişi tekneye alınarak, kıyıya ulaştırılırken, Tekin Yeşilay (21) ise gözden kayboldu. Kayıp Yeşilay için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Kaleköy mevkisinde meydana geldi. Tatil için Afyon´dan Trabzon´a gelen 6 kişilik ailenin 4 ferdi, serinlemek için plajdaki dalgakırandan denize girdi. Akıntıya kapılan 4 kişi, yardım çığlıkları atarken dalgakıran üzerindeki yakınları da çevreden yardım isteyerek denize atladı. Kendi çabalarıyla yakınlarını kurtarmak isteyen 2 kişi de akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

KAYIKLA VE CAN SİMİTLERİYLE KURTARDILAR

O sırada plajda bulunanlar çevredekilerden yardım istedi. Boğulmanın yaşandığı yere yakın olan başka bir plajdaki cankurtaran ve işletme sahibi can simitleri ve kayıkla denize açıldı. Dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren 1'i kadın,1'i kız çocuğu 5 kişi, kayıktakiler tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı, Tekin Yeşilay´a ise ulaşılamadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye ilkyardımda bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Kayıp ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, denizde kaybolan Tekin Yeşilay için arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına havadan da helikopterle destek veriliyor.

`VÜCUTLARI MORARMIŞTI´

Plajdaki işletmenin cankurtaranı Tolgahan Zeynel, boğulma tehlikesi geçiren ailenin çığlıkları üzerine yardıma koştuklarını belirterek, "Karşı plajdaki 2 çocuk koşarak yardım istedi. Can simitlerimi alıp, koşarak geldik. Kıyıda 2 kişi vardı, 4 kişi denizde boğulma vakası geçiriyordu. 3 kişiyi aldık, durumu ağır olan bir abla vardı. Bir de 21 yaşında bir genç şu an kayıp. Hala onu arıyorlar. 2 kişiyi yüzerek aldık. Bir çocuk akıntıyla ileri gitmişti. Arkadaşımız kayıkla açılarak aldı. Vücutları nefessizlikten morarmıştı" dedi.

`2 ÇOCUK YARDIM İSTEDİ, 3 KİŞİYİ KURTARDIK´

Karşı plajın işletmecisi Harun Aydın da, "Karşı plajda oturuyorduk. Bu plajda yüzen 2 çocuk `Allah rızası için yardım edin, boğulanlar var´ diyerek yardım istedi. 3 kişiyi kurtardık, 1 kişiyi de arkadaşımız kayıkla açılıp kurtardı. 1 kişiyi jandarma hala arıyor, inşallah bulunur. Çok akıntı vardı, fazla yanaşamadık. Bir abla da kıyıdaydı. Onu da kıyıdan çıkardık. Afyon´dan misafir gelip denize girmişler. Bu havada yüzülmez, akıntı çok" diye konuştu.

`ARKADAŞIMLA 2 ERKEK ÇOCUĞUNU KURTARDIK´

Olay sırasında arkadaşıyla birlikte denizde yüzen Yusuf Berk Yüksek (13), denizde boğulanları görünce çevreden yardım istediklerini anlattı. Yüksel, "Arkadaşlarımla ve Münir hocamızla denizde yüzüyorduk. Olayı görünce telaşlandık. 2 tane erkek çocuğunu kurtardık. O anlık heyecanla bağırıp `polisi arayın´ diye yardım istedim. Arkadaşımla beraber karşı plajdaki ağabeylere söyledik. Bir çocuğun annesine `bir şey olmayacak´ diye motive etmeye çalışıyorduk. Kayalıkların üzerine çıkıp denizdeki çocuğa `sakın panik yapma´ diye bağırdım. O sırada bot gidip onu aldı. Plajda kimi gördüysem ambulansı, polisi çağırın diye bağırdım" dedi.

`ÇOCUKLARI ANNEMİZ ÖLECEK DİYE ENDİŞELENMİŞTİ´

Denizde boğulma tehlikesi geçiren aileyi kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte yardım istediklerini anlatan Salih Can Saka (12), "Telaş yaptık. Kadının çocukları `annemiz ölecek´ diye endişelenmişti. Motive etmeye çalıştım onu. 'Annene bir şey olmayacak' dedim. Arkadaşımla birlikte can simidi alıp götürdük. Babam ve Münir hocamız denizdeki çocuğu alıp bana verdi. Ben de Recep abimle birlikte çocuğu kıyıya getirdim. Kaybolan çocuğa çok üzüldüm. Onu çok ileride gördüm" ifadelerini kullandı.

`MİNİK KAHRAMANLAR BAYANI ÇIKARDI´

İlçeye bağlı Küçükköy mahallesinde imamlık yapan Münir Saka da (48), yüzme öğrettiği çocukların kahramanlığını, "Çocukları serinlemek ve dalgalı havada yüzmeyi öğrenmeleri için bilerek getirmiştim. Dalgakırana doğru bir akıntı var ve burada yüzenleri çekiyor. Önce 11 yaşlarında bir çocuk `annem boğuluyor´ diyerek yardım istedi. Gidip çocuğu çıkardım, hatta boynuma sarıldı. İzi boynumda duruyor. Daha sonra 18 yaşlarında bir kız çocuğunu çıkardım. Bizim minik kahramanlar can simidi yardımıyla bir bayanı çıkardılar. Bir erkeği de karşı işletmenin sahibi kayıkla çıkardı. Tahminimce kadın 5 dakika oksijensiz kaldı" sözleriyle anlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

2023-08-09 19:54:46