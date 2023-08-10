TRABZON'DA KÖPRÜ ÜZERİNDE KORKULUKLARI YIKAN OTOMOBİL, 30 METRE YÜKSEKLİKTEN YUVARLANDI: 5 YARALI

TRABZON´un Ortahisar ilçesinde hastaneden dönen Mustafa S. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü üzerindeki demir korkulukları yıkarak, yaklaşık 30 metreden dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçenin Kalkınma Mahallesi´nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´nden dönen Mustafa S. yönetimindeki 36 SE 158 plakalı otomobil, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkarak demir bariyerleri ve korkulukları yıkan otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada yaralanan sürücü Mustafa S. ile araçta bulunan Mine Ç., Mert Eren S., Tuğba Ü. ve Sevda T., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından sedyeye alınarak itfaiye görevlilerinin yardımıyla taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartılırken, polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin kırdığı bariyer ve korkuluk görüntüsü

-Uçuruma düşen otomobilden görüntü

-Otomobilin vinç yardımıyla çıkarılma görüntüsüHaber : SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHADHA-Gündem Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk Başar

2023-08-10 00:12:02