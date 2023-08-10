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        Trabzon´da denizde kaybolan Tekin'i 94 kişilik ekip arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:11
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        Trabzon´da denizde kaybolan Tekin'i 94 kişilik ekip arıyor
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        Selçuk BAŞAR/ÇARŞIBAŞI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Çarşıbaşı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 yakını kurtarılan kendisi ise kaybolan Tekin Yeşilay´ı (21) arama çalışmaları, 94 kişilik ekiple havadan ve karadan alan genişletilerek sürüyor.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçenin Kaleköy mevkisinde meydana geldi. Tatil için Afyon´dan Trabzon´a gelen 6 kişilik ailenin 4 ferdi, serinlemek için plajdaki dalgakırandan denize girdi. Akıntıya kapılan 4 kişi, yardım çığlıkları atarken, dalgakıran üzerindeki ailenin 2 yakını da çevreden yardım isteyerek denize atladı. Ancak bu kişiler de akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

        KAYIKLA VE CAN SİMİTLERİYLE KURTARDILAR

        Bu sırada plajdaki tatilciler yardım istedi. Yakında bulunan başka bir plajdaki cankurtaran ve işletme sahibi can simitleri ve kayıkla denize açıldı. Dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren 1'i kadın,1'i kız çocuğu, 5 kişi, kayıktakiler tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı, Tekin Yeşilay´a ise ulaşılamadı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Tekin Yeşilay için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

        TAKVİYE EKİPLER DE KATILDI

        Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, helikopter, polis ve jandarma takviyesiyle aramalar devam ederken, Trabzon AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Kızılay, UMKE, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA), İHH, Trabzon Afet Gönüllüleri Arama ve Kurtarma Derneği (TAKAT) ekipleri de çalışmalara dahil oldu. Çalışmalara Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi de havadan denizi taramak için dron ile destek verdi. Uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROV (su altı görüntüleme cihazı) cihazıyla denizin dibi taranmaya başlandı.

        94 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

        Geniş bir alanda sürdürülen çalışmalara 17´si dalgıç, toplam 94 kişilik personel katılıyor, 20 araç, 7 bot, 1 helikopter, 1 dron, 2 su altı görüntüleme cihazı kullanılıyor.

        Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 kişiden Nimet Kamiloğlu´nun (49), sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı Selçuk BAŞAR

        2023-08-10 13:10:37

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