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        Trabzonspor yeni sezona yeni umutlarla başlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:00
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        Trabzonspor yeni sezona yeni umutlarla başlıyor
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        Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´de sezona yeni başkan ve hocasıyla yeni umutlarla girmeye hazırlanıyor. Ligin açılış maçı olan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla iyi bir başlangıç yapmak isteyen Karadeniz ekibi bu sezon yeni bir sayfa açma hedefinde.

        Süper Lig 2023-24 sezonuna yenilenen kadrosu ve yönetimiyle girmeye hazırlanan Trabzonspor, sezonun açılış maçında yarın saat 21.00´de sahasında Fraport TAV Antalyaspor´u konuk ediyor. Bordo-mavililer, yarın akşam oynanacak müsabakayla sezona büyük yeniliklerle başlıyor. Yeni sponsorlukla ismi 'Papara Park' olarak değişen sahasında taraftarıyla buluşmaya hazırlanan bordo-mavili takım ile Akdeniz ekibinin maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        KULÜPTE BÜYÜK YENİLİKLER YAŞANDI

        2 yıl önce yaşadığı şampiyonluğun ardından yarıştığı tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer için geride kalan sezon başkan ve 3 teknik direktör değişimiyle geçti. Ertuğrul Doğan´ın başkan seçilmesiyle hoca arayışlarına girilen takım, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu´na kısa sürelerle emanet edildikten sonra yeni hocası Nenad Bjelica´ya kavuştu. Sezon bitimine 8 hafta kala göreve gelen Hırvat teknik adam yönetimindeki bordo-mavili takım, ligi 57 puanla 6´ncı sırada kapattı. Yeni dönemde başkanı, hocası, oyuncu kadrosu, sponsorlukları, çalışma, yönetim ve kadro planıyla oyun anlayışı değişen Trabzonspor, geçirdiği kötü dönemi geride bırakıp yeni sezonda yeni bir sayfa açmak istiyor.

        BJELICA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

        Trabzonspor´a geçen sezon nisan ayında katılan ve 8 resmi müsabakaya çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Yeni yuvasını ve öğrencilerini tanımak için sezon bitmeden göreve başlamayı kabul eden Bjelica, yaz kampı döneminde oyuncularla birliktelik kurmayı ve takımda otorite sağlamayı başardı. Geride kalan sezonun son maçında Başakşehir´e 3-1 mağlup olan Bjelica, başarı hedefine ulaşmak için yeni sezona galibiyetle girmek istiyor.

        HAZIRLIK MAÇLARININ GOLCÜSÜ GOMEZ

        Sezon hazırlıklarını Slovenya kampı ve 7 hazırlık maçıyla tamamlayan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşarken, kalesinde 10 gol gördü ve hanesine 18 gol kaydetti. Bordo-mavililerin hazırlık maçlarında 4 gol atan Maxi Gomez´i 3 golle Umut Bozok, 2 golle Kerem Şen, Eren Elmalı ve Enis Destan takip etti. Bakasetas, Bardhi, Tonio Teklic, Poyraz Yıldırım, Trezeguet de hazırlık maçlarında 1´er gol kaydedebildi.

        6 YENİ TRANSFERİN 2´Sİ YOK, 1´İ BELİRSİZ

        Yeni sezonda kadrosuna Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Tonio Teklic, Göktan Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın ile 6 futbolcu katan Trabzonspor´da tamamlanamayan transferler ile bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli eksiği bulunuyor. Rakibi karşısına eksik kadroyla çıkmaya hazırlanan Bjelica´nın özellikle savunma ağırlıklı bir sistemle oyun kurgulayacağı düşünülüyor.

        BENKOVIC BELİRSİZLİĞİ

        Slovenya kampında sakatlanan Orsic ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayacak. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic´in de ilk 11´de olmasına ihtimal verilmiyor. Nenad Bjelica´nin geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11´de görev verdiği Hüseyin Türkmen´in yanı sıra Eren Elmalı ve adale ağrısı düzelen Denswil´in Akdeniz ekibi karşısında savunmada olması bekleniyor.

        GENÇLER KULÜBEYE

        Takımın son transferlerinden Tonio Teklic ve Mehmet Can Aydın´ın yanı sıra, Bjelica´nın yeni sezon kadrosuna dahil ettiği altyapı oyuncularından Ali Şahin Yılmaz ile genç Arif Boşluk´un yedekte başlaması ihtimal dahilinde. Hırvat hocanın ayrıca, hazırlık maçlarının en fazla gol atan oyuncusu Gomez´e santrada, orta alanda ise Kourbelis, Bakasetas ve Abdülkadir'e şans vereceği düşünülüyor.

        MUHTEMEL KADRO

        Nenad Bjelica yönetimindeki Trabzonspor´un yarın Fraport TAV Antalyaspor karşısında muhtemel kadrosu şöyle: "Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Hüseyin Türkmen, Denswil, Dimitrios Kourbelis, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Mahmoud Trezeguet, Visca, Umut Bozok" (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

        2023-08-10 13:59:02

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